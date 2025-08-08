Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Comissão da Câmara debate dados sobre autismo no Censo 2022

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (12), o índice de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (12), o índice de autismo no país conforme dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante debate!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.