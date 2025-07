Comissão da Câmara discute inclusão de remédio para Distrofia Muscular de Duchenne no SUS

Momento MT |Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (8), uma audiência para debater a incorporação do medicamento Elevidys no Sistema Único de Saúde (SUS>.

