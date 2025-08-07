Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
A comissão mista encarregada de analisar a medida provisória que trata da modernização do setor elétrico, deverá ser instalada na terça-feira (12), às 14h30. A reunião estava inicialmente marcada para a última terça (5), mas foi adiada. Leia Mais em Momento MT:
