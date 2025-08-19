Comissão da Mulher promove debate sobre trabalho doméstico no Brasil
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promoverá, nesta quarta-feira (20), debate sobre as trabalhadoras domésticas do Brasil. O encontro foi sugerido pela presidente da comissão, deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), e será realizado a partir das 13h30, no auditório Nereu Ramos.
