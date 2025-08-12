Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico recebe secretário na Câmara de Cuiabá
Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá  A Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico (CCPH) da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (12), a primeira reunião do segundo semestre legislativo. O encontro contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Jhonny Everson, que apresentou um balanço das ações desenvolvidas nos primeiros seis meses de gestão.
