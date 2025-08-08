Comissão de Direitos Humanos debate violência no campo A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública...

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre a violência no campo. O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

