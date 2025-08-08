Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Comissão de Direitos Humanos debate violência no campo

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre a violência no campo. O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.