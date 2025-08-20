Comissão de Educação debate desafios da educação pública para migrantes no Brasil A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os desafios da educação pública para migrantes em território...

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os desafios da educação pública para migrantes em território brasileiro. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 10.

