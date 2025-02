Comissão de Esporte e Lazer recebe demandas do secretário do município 12/02/2025 Comissão de Esporte e Lazer recebe demandas do secretário do município SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de...

12/02/2025

Comissão de Esporte e Lazer recebe demandas do secretário do município

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá



A Comissão de Esporte e Lazer (CEL) realizou uma reunião nesta quarta-feira (12) para ouvir as demandas do secretário municipal de Cultura, Johnny Everson, e do futuro secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves.

