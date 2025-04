Momento MT |Do R7

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo vota oito projetos de lei A terceira reunião ordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo foi realizada nesta terça-feira (22), com a votação de oito...

A terceira reunião ordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo foi realizada nesta terça-feira (22), com a votação de oito projetos de lei, sendo seis deles pela aprovação, um rejeitado e um pela prejudicialidade. Um dos projetos aprovados hoje foi o de número 142/2025, do deputado Chico Guanieri (PRD), também presidente da comissão, que institui o Selo de Empreendedorismo Sênior no Estado de Mato Grosso.

Para mais detalhes sobre os projetos votados e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: