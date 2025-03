Momento MT |Do R7

13/03/2025

Comissão de Indústria e Comércio convoca secretário de Turismo

Secom – Câmara Municipl de Cuiabá



A Comissão de Indústria e Comércio (CIC) realizou, na manhã desta quinta-feira (13), uma reunião para aprovar a convocação do secretário municipal de Turismo, Fernando Medeiros. O objetivo é esclarecer o andamento das obras e últimos alinhamentos do Mercado do Porto.

