Comissão de Infraestrutura analisa 13 projetos em reunião de instalação

A Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizou reunião extraordinária de instalação e posse dos membros nesta terça-feira (25). O deputado Valmir Moretto (Republicanos) assumiu a presidência e o deputado Júlio Campos (União Brasil) a vice-presidência. Durante a reunião, os parlamentares analisaram e votaram 13 projetos de leis entres eles, o PL nº 1132/2023 do deputado Damiani da TV, que prevê treinamento dos colaboradores das empresas de transportes, que operam na rede de transporte público estadual para assegurar o direito ao transporte com segurança a mobilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Para mais detalhes sobre as propostas discutidas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil recupera motocicletas furtadas no pátio do Detran em Itiquira

