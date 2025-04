Comissão de Infraestrutura convoca presidente do MT para falar sobre as obras do Parque Novo Mato Grosso Em reunião ordinária na tarde desta terça-feira (15), a Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h06 ) twitter

Em reunião ordinária na tarde desta terça-feira (15), a Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado Valmir Moretto (Republicanos), votou 17 projetos de lei e um projeto de lei complementar. As 18 proposituras foram aprovadas e agora seguem para apreciação em Plenário. A comissão também aprovou requerimento para realização de reunião extraordinária para o comparecimento do presidente do MT PAR (Mato Grosso Participações e Projetos), Wener Kesley dos Santos, que deverá vir à ALMT para falar sobre o andamento das obras do Parque Novo Mato Grosso, que será o maior espaço multieventos da América Latina. A reunião ficou marcada para às 11 horas da próxima terça-feira (22). Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o andamento das obras e os detalhes dessa importante reunião! Leia Mais em Momento MT: PF desmantela esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no RJ e MG

