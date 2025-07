Comissão de Meio Ambiente analisa indicações para diretoria da ANA

Momento MT |Do R7

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) agendou para terça-feira (5), às 9h, a leitura dos relatórios sobre três indicações de autoridades para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Após a leitura, será concedida vista coletiva. As sabatinas dos indicados devem ocorrer na semana seguinte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as indicações para a diretoria da ANA!

Leia Mais em Momento MT: