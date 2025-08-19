Comissão de Meio Ambiente analisa projetos durante reunião extraordinária A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa analisou nove projetos em reunião extraordinária...

A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa analisou nove projetos em reunião extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (18). Entre as matérias aprovadas, está o Projeto de Lei (PL) nº 1006/2025, enviado pelo poder executivo para alterar delimitação do perímetro da Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada dos Guimarães.

