Comissão de Meio Ambiente da ALMT aprova pareceres e adia votação de duas propostas A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou nesta terça-feira...

A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou nesta terça-feira (26) a terceira reunião ordinária de 2025, ocasião em que analisou nove projetos de lei, aprovou os pareceres de sete propostas e adiou a votação de duas matérias após pedido de vistas pedidos pelo deputado Gilberto Cattani (PL).

Para mais detalhes sobre as propostas discutidas e as implicações para o meio ambiente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: