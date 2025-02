Comissão de Saúde adia visita técnica ao Hospital Central de Cuiabá Foi adiada a visita técnica que os integrantes da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi adiada a visita técnica que os integrantes da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) fariam nesta quarta-feira (26), às 16 horas, ao Hospital Central de Cuiabá. O motivo foi à viagem do secretário de Estado de Saúde (SES), Gilberto Figueiredo. A nova data, de acordo com o presidente da Comissão, Paulo Araújo (PP), ficou definida para o dia 19 de março, às 15h30. “A Comissão quer saber exatamente o percentual de execução da obra, quando o hospital entra em funcionamento, quais sãos as especialidades clínicas e qual será o modelo de gestão da unidade”, afirmou. Para mais detalhes sobre essa importante visita e as discussões em torno da saúde em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Segurança Pública e Comunitária analisa 12 projetos em primeira reunião

Comissão de Infraestrutura analisa 13 projetos em reunião de instalação

PF e Ibama combatem cativeiro ilegal e maus tratos de animais silvestres no Rio de Janeiro