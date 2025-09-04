Comissão de Saúde aprova incentivos para diagnóstico precoce da tuberculose A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê incentivos para a pesquisa e o desenvolvimento de testes...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê incentivos para a pesquisa e o desenvolvimento de testes rápidos e acessíveis para o diagnóstico da tuberculose. O objetivo é garantir a detecção precoce da doença e o tratamento adequado aos pacientes.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: