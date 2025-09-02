Logo R7.com
Comissão de Saúde avalia assistência primária no tratamento da obesidade

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (4) para discutir a assistência primária no...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (4) para discutir a assistência primária no tratamento da obesidade. O debate foi solicitado pelo deputado Coronel Meira (PL-PE) e será realizado às 10 horas, no plenário 7.

