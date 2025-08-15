Comissão de Saúde debate financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o financiamento do...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7, e atende a pedido do deputado Zé Vitor (PL-MG).

