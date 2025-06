Comissão de Saúde faz visita técnica em Cáceres e propõe medidas para melhorar atendimento regionalizado Foto: Helder Faria A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizou... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h55 ) twitter

Helder Faria

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizou uma visita técnica ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos Souto Fontes, em Cáceres, nesta terça-feira (10). Também se reuniu com alguns prefeitos e secretários de Saúde dos 23 municípios que integram as regiões Oeste e Sudoeste de Mato Grosso, no auditório do Hospital São Luiz, para debater as necessidades estruturais e estratégias para fortalecer o atendimento regionalizado de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as propostas e discussões sobre a saúde na região!

