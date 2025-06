Comissão de Segurança da ALMT realiza inspeções em penitenciárias de Mato Grosso

A Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará visitas técnicas nos dias 26 e 27 de junho, às 9h, à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto e à Penitenciária Central do Estado, respectivamente. As inspeções têm como objetivo fiscalizar a operação dos mercadinhos internos e avaliar as condições de trabalho dos agentes penitenciários.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: