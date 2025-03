Comissão de Segurança Pública da Câmara debate segurança das mulheres com delegada 14/03/2025 Comissão de Segurança Pública da Câmara debate segurança das mulheres com delegada Da Assessoria – Vereador T. Coronel Dias...

14/03/2025

Comissão de Segurança Pública da Câmara debate segurança das mulheres com delegada

Da Assessoria – Vereador T. Coronel Dias



A Comissão de Segurança Pública realizou, na reunião desta quinta-feira (13), um encontro com a delegada titular da Delegacia Especializada em Defesa da Mulher de Cuiabá, Juda Marcondes, a convite do presidente, vereador T. Coronel Dias (Cidadania), para discutir a situação da segurança das mulheres no município de Cuiabá.

