Comissão de Segurança Pública debate combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes

Momento MT

Momento MT

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O debate atende a pedido da deputada Caroline de Toni (PL-SC) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 6.

