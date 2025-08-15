Comissão de Segurança Pública debate combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O debate atende a pedido da deputada Caroline de Toni (PL-SC) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 6.
