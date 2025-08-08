Logo R7.com
Comissão debate acordo de compartilhamento de riscos para adoção de novos tratamentos pelo SUS

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (12) audiência pública sobre o Projeto de Lei 667/21, que cria o...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (12) audiência pública sobre o Projeto de Lei 667/21, que cria o acordo de compartilhamento de risco para a incorporação de novas tecnologias em saúde.

