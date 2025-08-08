Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Comissão debate aprendizagem de matemática e novo Plano Nacional de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate na quarta-feira (13) a aprendizagem de matemática e o novo Plano Nacional de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate na quarta-feira (13) a aprendizagem de matemática e o novo Plano Nacional de Educação (PNE).

Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.