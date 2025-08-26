Comissão debate aspectos ambientais do sistema portuário
A comissão especial que analisa o novo marco regulatório para setor portuário brasileiro (PL 733/25) promove audiência pública nesta...
A comissão especial que analisa o novo marco regulatório para setor portuário brasileiro (PL 733/25) promove audiência pública nesta quarta-feira (27) sobre os aspectos ambientais do sistema portuário. O debate será às 14h30, no plenário 6. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o novo marco regulatório! Leia Mais em Momento MT:
A comissão especial que analisa o novo marco regulatório para setor portuário brasileiro (PL 733/25) promove audiência pública nesta quarta-feira (27) sobre os aspectos ambientais do sistema portuário. O debate será às 14h30, no plenário 6.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o novo marco regulatório!
Leia Mais em Momento MT: