Comissão debate atuação de empresa de enegia no Rio de Janeiro e a prorrogação de concessão A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (10), a atuação da Enel (multinacional que atua no...

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (10), a atuação da Enel (multinacional que atua no setor de energia elétrica) no Estado do Rio de Janeiro e a sua pretensão de prorrogar a concessão. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14.

Para mais detalhes sobre este importante debate e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: