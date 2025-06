Comissão debate atualização de bulas de defensivos agrícolas e aprova projetos voltados ao setor agropecuário A Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária (CADFARF) da Assembleia Legislativa de... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 23h36 ) twitter

A Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária (CADFARF) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta terça-feira (03), sua 3ª reunião ordinária com a presença da engenheira agrônoma Jerusa Rech, gerente de defesa agrícola da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT). Convidada para palestrar sobre a necessidade de revisão das bulas de defensivos agrícolas, Jerusa destacou que a atualização é essencial para garantir a eficácia no controle de pragas, reduzir custos ao produtor e adaptar os produtos à nova dinâmica das culturas agrícolas no estado. Para mais detalhes sobre os projetos aprovados e a importância dessa atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Abertura oficial do Fórum Parlamentar do BRICS ocorre na manhã desta quarta-feira

