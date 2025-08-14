Comissão debate caso de deputado distrital acusado de assédio sexual
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza, nesta sexta-feira (15), audiência pública sobre denúncias de assédio sexual envolvendo parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal.O debate, solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF), será realizado às 11 horas, no plenário 14.
