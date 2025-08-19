Comissão debate com o embaixador Celso Amorim a formulação e a execução da política externa brasileira A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (20), o assessor especial para...

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (20), o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, sobre a formulação e a execução da política externa brasileira. O debate será às 9 horas, no plenário 3.

