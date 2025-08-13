Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o Decreto 12527/25, a Medida Provisória 1303/25 e o Plano Espacial Marítimo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as medidas que impactam o setor pesqueiro!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.