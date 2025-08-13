Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com...
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o Decreto 12527/25, a Medida Provisória 1303/25 e o Plano Espacial Marítimo. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as medidas que impactam o setor pesqueiro! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o Decreto 12527/25, a Medida Provisória 1303/25 e o Plano Espacial Marítimo.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as medidas que impactam o setor pesqueiro!
Leia Mais em Momento MT: