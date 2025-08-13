Comissão debate com pescadores medidas que impactam o setor A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com...

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir com pescadores o Decreto 12527/25, a Medida Provisória 1303/25 e o Plano Espacial Marítimo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as medidas que impactam o setor pesqueiro!

Leia Mais em Momento MT: