Comissão debate controle populacional do javali no Brasil
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta...
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) sobre o controle populacional do javali no Brasil. Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) sobre o controle populacional do javali no Brasil.Para saber mais sobre os impactos e as discussões em torno desse tema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: