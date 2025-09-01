Comissão debate COP30, urgência climática e tratado em negociação sobre plásticos A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), debate sobre a Conferência das Nações...

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), debate sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), a urgência climática mundial e o tratado em negociação sobre plásticos. A audiência pública atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e está marcada para as 10 horas, no plenário 3.

