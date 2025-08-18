Comissão debate efeitos da violência de Estado sobre a sociedade A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (19), mesa-redonda para...

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (19), mesa-redonda para debater os efeitos da violência de Estado sobre a sociedade brasileira, em especial sobre as vítimas e seus familiares. O evento será realizado às 10 horas, no plenário 9.

