Comissão debate extravio de bagagens e preços praticados por companhias aéreas
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (26) para discutir...
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (26) para discutir o extravio de bagagens e os preços praticados por companhias aéreas. Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (26) para discutir o extravio de bagagens e os preços praticados por companhias aéreas.Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: