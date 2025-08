Comissão debate futuro da profissão de personal bronze

Momento MT |Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (7), audiência pública para discutir o sobre futuro da profissão de personal bronze no Brasil. Personal bronze é o profissional especializado em técnicas de bronzeamento. O debate, pedido do deputado Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO), será realizado a partir das 14 horas, no plenário 7. A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas. Segundo o parlamentar, o objetivo é aprofundar a discussão sobre os impactos da atuação desses profissionais, diante da ausência de regulamentação específica.

