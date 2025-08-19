Comissão debate impactos das tarifas impostas pelos EUA à economia brasileira A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (20) os impactos na economia brasileira das...

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (20) os impactos na economia brasileira das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O debate será realizado às 9h30, no plenário 4.

