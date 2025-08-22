Comissão debate impactos das violações aos direitos autorais no teatro brasileiro
A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (26), os impactos das violações aos direitos autorais no teatro brasileiro. O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido. A audiência será interativa. Veja quem foi convidado e envie suas perguntas. O debate atende a pedido dos deputados Reimont (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF). Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir a proteção e a gestão dos direitos autorais no teatro brasileiro, tema que enfrenta desafios como a ausência de mecanismos claros de regulação e o enfraquecimento das entidades de gestão coletiva.
