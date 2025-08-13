Comissão debate implementação de serviços de psicologia e assistência social em escolas públicas A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (14), estratégias para implementar serviços de psicologia...

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (14), estratégias para implementar serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, como previsto na Lei 13.935/19. A audiência pública, solicitada pelo deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), será realizada às 14 horas, no plenário 10.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante debate que pode transformar a educação pública!

Leia Mais em Momento MT: