Comissão debate marco legal do transporte público coletivo urbano em audiência pública
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), audiência pública sobre o marco legal...
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), audiência pública sobre o marco legal do transporte público coletivo urbano. O debate, solicitado pelo deputado José Priante (MDB-PA), será realizado a partir das 10 horas, no plenário 16. Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), audiência pública sobre o marco legal do transporte público coletivo urbano. O debate, solicitado pelo deputado José Priante (MDB-PA), será realizado a partir das 10 horas, no plenário 16.
Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: