Comissão debate medidas de proteção aos idosos diante do superendividamento A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realizará nesta quarta-feira (16), às 14h30, no plenário... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h38 )

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realizará nesta quarta-feira (16), às 14h30, no plenário 12, uma audiência pública para debater o superendividamento da população idosa. O encontro, solicitado pelos deputados Geraldo Resende (PSDB-MS) e Luiz Couto (PT-PB), tem como objetivo discutir medidas de proteção aos idosos diante de práticas abusivas na oferta de crédito e da crescente vulnerabilidade financeira dessa parcela da população.

