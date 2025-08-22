Comissão debate mudanças em regras de direitos de consumidores de telecomunicações

Logo R7.com
Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (26), alterações no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações.

