Comissão debate nesta terça-feira impactos do uso de cigarros eletrônicos na saúde A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), audiência pública sobre impactos do uso de cigarros eletrônicos...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), audiência pública sobre impactos do uso de cigarros eletrônicos na saúde. O debate foi solicitado pelos deputados Paulo Folletto (PSB-ES), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dr. Frederico (PRD-MG), Flávia Morais (PDT-GO) e Marussa Boldrin (MDB-GO). A reunião será realizada a partir das 10 horas, no plenário 7. A audiência será interativa. Confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: