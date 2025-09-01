Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão debate o papel da polícia municipal no Sistema de Segurança Pública Brasileiro

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), seminário sobre o reconhecimento do...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), seminário sobre o reconhecimento do papel da Polícia Municipal no sistema de segurança pública brasileiro. O evento será realizado às 14 horas, no auditório Nereu Ramos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.