Comissão debate oportunidades para a indústria nacional no setor de energia A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre as oportunidades...

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre as oportunidades para a indústria nacional a partir do adensamento da cadeia produtiva de petróleo, gás e de outras fontes renováveis de energia. O debate será realizado a partir das 16 horas, no plenário 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante debate!

Leia Mais em Momento MT: