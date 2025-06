Comissão debate os impactos de proposta de terceirização de serviços da Justiça Eleitoral A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (10) os impactos de propostas de terceirização... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h57 ) twitter

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (10) os impactos de propostas de terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. O debate atende a pedido da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 8. Segundo a deputada, as propostas vêm de diferentes fontes: regulamentações internas da Justiça Eleitoral, do Encontro de Dirigentes de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral e de recente manifestação dos diretores-gerais dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Para saber mais sobre os detalhes dessa discussão importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Hugo Motta: contas públicas estão completamente desajustadas

