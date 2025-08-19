Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão debate potencial do gás natural e produção de fertilizantes nitrogenados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (20), audiência pública sobre o potencial do gás...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (20), audiência pública sobre o potencial do gás natural e a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.