Comissão debate regulamentação de ‘film commissions’

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a regulamentação e a importância das film commissions (comissões de filmagens) para o turismo nacional. O debate será realizado às 15 horas, no plenário 5, a pedido do deputado André Figueiredo (PDT-CE).

