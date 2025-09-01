Comissão debate regulamentação de ‘film commissions’
A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a regulamentação e a importância...
A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a regulamentação e a importância das film commissions (comissões de filmagens) para o turismo nacional. O debate será realizado às 15 horas, no plenário 5, a pedido do deputado André Figueiredo (PDT-CE). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a regulamentação e a importância das film commissions (comissões de filmagens) para o turismo nacional. O debate será realizado às 15 horas, no plenário 5, a pedido do deputado André Figueiredo (PDT-CE).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!
Leia Mais em Momento MT: