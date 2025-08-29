Comissão debate renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). O debate atende a requerimento do deputado Domingos Sávio (PL-MG) e está marcado para as 15h30, no plenário 11.
