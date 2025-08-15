Logo R7.com
Comissão debate resultados e desafios do PNDH-3 nesta segunda-feira

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) fará, nesta segunda-feira (18), uma audiência pública para avaliar a execução do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). O encontro, que será o terceiro sobre o tema, começa às 9h30.

